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وسائل اعلام اسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة نهاريا

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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