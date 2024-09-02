الاضراب العام يشل 'اسرائيل' ويعطل مطار بن غوريون

العالم - مراسلون

بدأ منذ ساعات الصباح الباكر سريان الإضراب داخل كيان الإحتلال الاسرائيلي الذي دعت إليه النقابات العمالية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على قبول وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الاسرى، ما تسبب في تعطل عدة خدمات عامة بما فيها مطار بن غوريون الرئيسي وخدمات الحافلات والقطارات في عدة مناطق وحتى في ميناء حيفا والصحة والداخلية أضافة للتعليم.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني فضل ضهوب:"هذا مهم جداً، علی اعتبار ان أکبر مؤسسة اجتماعية في اسرائيل هي الهستدروت، ولم تتحرک هذه المؤسسة خلال 11 شهراً ومعنی ذلک ان وضع نتنياهو سليماً، اما الان فقد تحرکت هذه المؤسسة وهذا ما يضع نتنياهو في وضع اصعب، فالمعارضة ضد نتنياهو اصبحت واسعة جداً ومن الممکن ان تؤثر لأن هذه المؤسسة تشمل کل المؤسسات الصناعية في اسرائيل، حتی الصناعات الکبری".

وشهد أكثر من ثلاثين موقع داخل الكيان تظاهرات للضغط على بنيامين نتنياهو وحكومتة للقبول بالصفقة لتحرير الاسرى متهمين الحكومة بالسعي لتعطيلها لأهداف سياسية ذاتية محملين نتنياهو وحكومتة المسؤولية الكاملة على حياة الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي شادي الشرفة:"حکومة الائتلاف الاسرائيلية غيرمعنية بالالتزام بمطالب المتظاهرين رغم کبرها والحيز الکبير الموجود فيه الان ورغم انها باتت تضرب النسيج الاجتماعي الاسرائيلي".

وتقدم وزير المالية الاسرائيلي التماس للمحكمة العليا ضد استمرار الاضراب حيث أقرت المحكمة بإلغاء الاضراب بشكل فوري بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية داخل الكيان المحتل الا ان اهالي الاسرى دعو الجمهور إلى المشاركة في المظاهرات للحفاظ على حياة ذويهم مؤكدين ان الأمر لا يتعلق بالإضراب ولكن بإنقاذ الاسرى الذين تخلى عنهم نتنياهو.