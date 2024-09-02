شاهد/القسام تنشر رسالة للأسيرة الإسرائيلية القتيلة 'عيدان يروشلمي'

العالم- فلسطين

وفي رسالة قبيل مقتلها قالت الأسيرة الإسرائيلية القتيلة "عيدان يروشلمي": القصف هنا لا يتوقف ونحن خائفون من الموت.

واضافت الأسيرة يروشلمي: أتوجه إليك نتنياهو وأنت الذي حررت أكثر من 1000 أسير في صفقة تبادل شاليط، والآن حماس تطلب 250 فقط.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، مقتطفات من رسائل الاسرى، بانتظار نشر الفيديو الكامل.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة صحة الإحتلال أن الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم في رفح، قتلوا بعدة رصاصات من مسافة قريبة يوم الخميس أو فجر الجمعة الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، إن الاسرى بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

من جهتها، حمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الاسرى لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.