شاهد: حزب الله يبث فيديو مرعب لاستهداف جنود إسرائيليين

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية حاجز مستوطنة كفريوفال التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة".

وأبان الفيديو في بدايته خريطة توضح موقع نقطة الاستهداف، فيما ظهرت لاحقا مشاهد مصورة من كاميرا مثبتة على الصاروخ، توثق توجهه بشكل مباشر إلى "غرفة تموضع الجنود"، وأمامها عدة آليات.

وقال "حزب الله" في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء صباح اليوم (الأحد) على ‏بلدة رميش، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة".‏

وأمس الأحد، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء هجوم مضاد للدبابات في "كفار يوفال" على الحدود الفلسطينية- اللبنانية.

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.