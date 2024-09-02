الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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إصابات في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على مخيم طولكرم

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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