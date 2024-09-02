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مقررة الأمم المتحدة: نحذر من امتداد عنف الإبادة الجماعية الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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