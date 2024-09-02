الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر أمني إسرائيلي: حماس أعادت بناء قدراتها وجندت 3000 مسلح جديد

الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :