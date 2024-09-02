مقررة أممية تحذر من امتداد “العنف الإبادي الإسرائيلي” إلى الضفة

العالم - فلسطين

ولطالما اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت في بيان جديد “إن العنف الإبادي الذي ترتكبه "إسرائيل" قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت أن “الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع”.

وأكدت ألبانيز أن “الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة، وجعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني” و”في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل"”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الكيان الاسرائيلي بدعم أميركي عدوانا دمويا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.