قيادي بحماس: تصريحات نتنياهو خطاب اليائس الباحث عن نصر موهوم

وأضاف الرشق: "بعد مرور أحد عشر شهرا على حربه النازية ضد شعبنا في قطاع غزة، هو وأركان حربه المجرمون لم يحققوا أيا من أهدافهم سوى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية".

وشدد الرشق على أن "نتنياهو مجرم حرب يتنفس كذبا، ويكذب على جمهوره، ويكذب على الإدارة الأمريكية، وتصريحاته هذا المساء (الاثنين) مليئة بالأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، ويؤكد بتصريحاته أنه هو المعطّل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى أن "بإمكان جميع الأسرى لدى المقاومة أن يعودوا إلى عائلاتهم فورا، والذي يعطّل عودتهم والمسؤول عن حياتهم هو نتنياهو، فكل تأخير في موافقته والتزامه بما تم التوصّل إليه بتاريخ 2 يوليو يعني تعريض حياة المزيد من الأسرى للخطر".

وأكد أن "المجرم نتنياهو يتحمل مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله لأوضاعهم".

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، في حين أكدت حماس أنهم سقطوا بنيران اسرائيلية.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد أثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن في وقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من قبل الإسرائيليين لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم.