الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي انفجارات عنيفة في بلدة الشهداء جنوب جنين بعد اقتحامها من قوات الاحتلال

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :