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استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس تزامنا مع اشتباكات مستمرة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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