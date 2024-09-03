بارالمبياد باريس: 11 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم الخامس

العالم - ايران

ويوم امس الاثنين حصد امير حسين علي بور الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الثقل فيما نال زميله مهدي اولاد الميدالية الفضية في هذه المسابقة كما نال الميدالية الفضية فريق ايران الزوجي المختلط في مسابقة القوس والنشاب المؤلف من هادي نوري وفاطمة همتي، لترتفع حصيلة ايران الى 11 ميدالية في ختام اليوم الخامس للدورة.

وحصد الميدالية الذهبية كل من؛ سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل).

ونال الميدالية الفضية كل من؛ ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، مهدي أولاد (رمي الثقل).

فيما احرز البرونزية كل من؛ علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، علي رضا مختاري (رمي الثقل).