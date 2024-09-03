مقاومة الضفة الغربية المتواصلة ونتائج الإضراب في الكيان

العالم- مع الحدث

على ما يؤشر بيان موجموعة العمليات لجولة رعب المخيمات الوصول إلى المرحلة الجديدة من المواجهة المسلحة عبر التصنيع وانتاج العبوات الناسفة؟

ما تأثير اضراب الهستدروت العالم في اقتصاد الكيان والانقسام الذي أحدثه في الصف الحكومي والجيش رغم قرار إيقافه من قبل المحكمة؟

ماذا يقرأ في كلام بايدن ان نتنياهو لا يفعل ما يكفي لوصول إلى إتفاق بشأن غزة وان هناك مخطط لتقديم مقترح خلال الإسبوعين المقبلين اذا رفض تنهي واشنطن قيادتها المفاوضات؟

هذه الاسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبدالعال، الباحث السياسي سعد نمر.

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