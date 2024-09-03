الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يزور مدينة مشهد المقدسة للمشاركة في مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :