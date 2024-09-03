شبان أتراك يحتجزون جنديين من طاقم حاملة طائرات أميركية + فيديو

العالم - تركيا

وأظهر الفيديو، عدد من الأتراك يمسكون الجندي الأمريكي، ويضعون غطاء على رأسه.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السفينة الأمريكية تعمل كأكبر سفينة هجومية للولايات المتحدة، ومكلفة بحماية كيان الاحتلال.

هذا وأعلنت السلطات التركية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 15 شخصا لاعتدائهم جسديا على جنديين أميركيين من طاقم حاملة طائرات أميركية تزور ميناء إزمير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وقالت سلطات محافظة إزمير، في بيان، إنّ "جنديين أميركيين يرتديان ملابس مدنية تعرضا لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من 15 شخصا أعضاء في اتحاد الشباب التركي". وأضافت أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم.

والجنديان اللذان تعرضا للاعتداء يخدمان على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس واسب" التي تزور إزمير منذ أول أمس الأحد.

بدورها، قالت السفارة الأميركية في تركيا على منصة إكس "بوسعنا أن نؤكد صحة التقارير التي تفيد بأنّ جنديين أميركيين من عداد طاقم السفينة يو إس إس واسب تعرضا لهجوم في إزمير اليوم وهما الآن آمنان. نشكر السلطات التركية على استجابتها السريعة، والتحقيق جار".

من جهته، أعلن اتحاد الشباب التركي "الجنود الأميركيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم تدنيس بلادنا. في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها".