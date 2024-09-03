الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع البريطاني: متمسكون تماما بالتزامنا في الدفاع عن "إسرائيل"

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :