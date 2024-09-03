قسد تطلق دفعة من إرهابيي داعش من سجن بالحسكة

العالم - سوريا

ونقل موقع «باسنيوز» الكردي العراقي عمن وصفها بالمصادر الكردية المطلعة أن «قسد» أفرجت أمس الإثنين، عن دفعة جديدة من مسلحي تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة، وأضافت المصادر: إن «قسد» أفرجت عن 50 مسلحاً من مسلحي داعش من السجن المركزي في مدينة الحسكة»، وتابعت: إنه «من المقرر إخلاء سبيل المتبقين على دفعات في الأيام القادمة»، وبذلك بلغ عدد من أطلقت «قسد» سراحهم من داعش 1111 مسلحاً، وفق المصادر.

غير أن ما يسمى «الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إدارة «حزب الاتحاد الديمقراطي «PYD» في سورية حسين عثمان كان قد كشف في وقت سابق، أن عدد المستفيدين الإجمالي من «العفو» الذي أصدرته ما تسمى الإدارة الذاتية التي تهيمن عليها «قسد»، يصل إلى 1512 شخصاً، بينهم 60 امرأة، سيطلق سراحهم على مرحلتين حيث في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، يتبعها إطلاق سراح من هم في سجون الجزيرة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون الفرات ومنبج، والمرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص، ممن شملهم «قانون نصف مدة المحكومية».

وسبق أن حذّر مصدر أمني عراقي من أن الولايات المتحدة تعمل على إطلاق سراح متزعمين من داعش بالتعاون مع «قسد» المدعومة أميركيا وإرسالهم إلى العراق بهدف زعزعة استقرار البلاد وأمنها، حسبما اشارت صحيفة الوطن السورية. وأعلنت «الإدارة الذاتية» في الـ17 من تموز الماضي، ما سمته «عفواً» عن محتجزين لديها يشمل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.