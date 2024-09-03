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مراسلة العالم: الجيش السوري يدمر مواقع لارهابيي "جبهة النصرة" في سهل الغاب بريف حماة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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