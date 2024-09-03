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رويترز عن شركة البحري السعودية: الناقلة (أمجاد) كانت تمر في البحر الأحمر قرب ناقلة أخرى تعرضت لهجوم ولم تكن مستهدفة ولم تتعرض لاصابات أو اضرار

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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