بين القصف والتطعيم.. غزة تواجه العنف الإسرائيلي وأزمة صحية

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متعددة من قطاع غزة، حيث تركز القصف الليلة الماضية بشكل خاص على مدينة خانيونس جنوب القطاع، وقد أسفر هذا القصف عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف إحدى خيام النازحين قرب مدينة أصداء، مما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر، كما أدى القصف المتواصل على المناطق الواقعة بين رفح وخانيونس إلى استشهاد امرأة وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن الغارات الجوية لم تقتصر على مدينة خانيونس، بل شمل القصف الناري والمدفعي المكثف المناطق الشرقية من القطاع طوال ساعات الليل وحتى الصباح، مضيفا أن الاحتلال استهدف أيضاً بعض الأراضي الزراعية القريبة من الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة.

وفي شمال مخيم النصيرات، قال مراسل قناة العالم إن القصف الإسرائيلي تركز على المناطق الحدودية والمناطق الفارغة، مما أدى إلى نسف الوحدات السكنية والمنازل القريبة من مركز العمليات وتواجد الاحتلال الإسرائيلي بمحور نتساريم، مشيراً إلى أنّ جنوب حي الزيتون أيضا شهد قصفاً غزيراً واستهدافاً لكل من يتحرك في الشوارع القريبة من تواجد قوات الاحتلال.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن اليوم هو اليوم الثالث لحملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه تم تطعيم حوالي 160 ألف طفل خلال اليومين الماضيين في المناطق الوسطى على غرار مخيم النصيرات ومنطقة دير البلح والمغازي، ومن المقرر أن تنطلق الحملة غداً في مدينة خانيونس أقصى جنوب القطاع، لتنتقل بعد ذلك إلى شمال القطاع.