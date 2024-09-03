الرئیس بزشکیان يصل مدينة مشهد المقدسة

العالم - ایران

وجاءت زيارة الرئيس بزشكيان الى مدينة مشهد المقدسة فجر اليوم الثلاثاء، عشية ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا (ع) التي تصادف غدا الاربعاء.

وتعد هذه اول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس بزشكيان الى خارج العاصمة بعد توليه منصب الرئاسة.

ويرافقه في هذه الزیارة نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية " محمد جواد ظریف" ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي " عباس صالحي" ووزير الخارجية الإيراني "عباس عراقچي".

وزار بزشکیان طريق نيشابور القديم فور وصوله إلى مطار مدینة مشهد المقدسة، لتفقد سير الخدمات المخصصة لاستقبال زوار مرقد "الامام الرضا" ثامن ائمة اهل البيت (عليهم السلام)،خلال العشرة الاخيرة من شهر صفر حيث تتزايد حشود الزائرين لاحياء ذكرى استشهاد الامام الرضا (عليه السلام).

بزشكيان

وتتضمن زيارة رئيس الجمهورية الى مدينة مشهد عدة فقرات منها المشاركة في مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع) واللقاء مع الناشطين الاقتصاديين بمحافظة خراسان الرضوية.