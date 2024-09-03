الشركة السعودية للنقل البحري: الناقلة أمجاد لم تستهدف

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وقالت الشركة في بيان: "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها من دون انقطاع".



وأضافت: "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الاثنين، عن تنفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع، في بيان متلفز، أن العملية نُفِّذت بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيّرة ما أدى لإصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله.

وأوضح العميد سريع أن السفينة استٌهدِفت بعد انتهاك الشركةٌ المالكةٌ لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مضيفاً أن العملية نُفِّذت بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر.

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية، تجدد تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في منطقة العمليات وبغض النظر عن وجهتها.