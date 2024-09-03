قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتفرض حظرا للتجوال على مخيمه

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن آليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي بعد انسحابها فجرا من مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، حتى إشعار آخر.

وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها في عدد من مفارق المدينة وتحديدا الحي الشرقي وشارع نابلس ودوار شويكة وشارع جامعة القدس المفتوحة، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها.

كما انتشر عشرات من جنود الاحتلال في عدة أحياء من المخيم، وقناصته على أسطح البنايات العالية وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض والذي لم يفارق سماء المدينة منذ لحظة الاقتحام الأولى ظهر أمس الاثنين.

والحقت جرافات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم أمس وفجر اليوم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في كافة حاراته، بما فيها شبكة الكهرباء وأدى ذلك الى انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة منه.

‫وكان الطفل محمد كنعان قد استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه، ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط اطلاق القنابل الصوتية، حيث يعود المنزل للمواطن أشرف أبو سبيل، وقامت بتفتيشه، واخضاع كل من يتواجد فيه للاستجواب والتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي، ومنعت المركبات من المرور.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الاربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، و 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683