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10 شهداء بينهم 4 نساء وصلت جثامينهم لمستشفى ناصر بخانيونس منذ فجر اليوم

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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