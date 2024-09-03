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مسؤول فلسطيني: جيش الاحتلال دمر 70% من جنين ومخيمها

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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