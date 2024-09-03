نتنياهو تحت نيران الإعلام والمعارضة تسعى لتعبئة الشارع

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك الصحف التي كانت تعدّ مقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل "يسرائيل هيوم"، قد بدأت تنتقده بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن صحيفة "هآرتس"، تنشر يومياً مقالات وتقارير تثبت تورطه في الحرب الحالية وتُظهر معارضته لموقف الشارع الإسرائيلي، مع محاولته تخفيف الضغط عليه من خلال كيفية تعامله مع قضية الأسرى، مضيفا أن القناة 12 العبرية أيضا تبث برامج يومية توجه انتقادات لنتنياهو.

وفيما يتعلق بتداعيات الإضراب العام الذي بدأته النقابات العمالية لإجبار حكومة الاحتلال على قبول وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، رأى مراسل قناة العالم أن التغييرات الكبرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تحدث بسهولة لأسباب متعددة، فعلى الرغم من الأحداث الأخيرة، لا يزال نتنياهو يمسك بزمام الأمور، مستعيناً بكتلة اليمين الإسرائيلي المحيطة به.

وأوضح أن الاستراتيجية قد تتغير إذا تمكنت المعارضة من حشد أعداد كبيرة من المتظاهرين في الشوارع، وهو ما تسعى لتحقيقه اليوم.

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