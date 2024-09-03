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يديعوت أحرنوت: المستوطنون في الضفة الغربية يخشون انتفاضة جديدة وصور السيارات المفخخة تربكهم وتثير قلقا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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