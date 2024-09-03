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يسرائيل هيوم عن مسؤولين أمنيين: في غضون الـ 48 ساعة الأخيرة تحولت الضفة الغربية من قنبلة موقوتة إلى قنبلة في طور الانفجار

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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