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يسرائيل هيوم: عملية كبيرة في مدينة الخليل قد تؤدي إلى تصعيد أوسع وهو ما لا تريده "إسرائيل".

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

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