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جيش الاحتلال: التحقيق بالشكل الذي أراده مراقب الدولة في خضم الحرب يسبب ضررا ملموسا لعمل الأجهزة الأمنية

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

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