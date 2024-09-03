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مراسل العالم: مقتل عنصرين من ميليشيا "قسد" جراء استهداف سيارتهم العسكرية في محيط مدينة الشدادي بجنوب الحسكة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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