شاهد.. نتنياهو يرد على المحتجين والمضربين في كيان الاحتلال!

العالم - خاص بالعالم

غداة الاعلان عن مقتل ستة أسرى اسرائيليين وخروج احتجاجات واسعة بمشاركة أكثر من 700 الف مستوطن واضراب شل اقتصاد كيان الاحتلال ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الهجمات التي تعرّض مؤخرا بالتأكيد على التمسك بمواقفه السابقة في تحد سافر لمعارضيه.



نتنياهو ركز في خطابه على إثبات صوابيّة خياراته وسياساته خصوصاً بشأن محور فيلادلفيا واهمية سيطرة جيش الاحتلال عليه زاعما أن حماس بنت قدراتها العسكرية عبره.



وقال بنيامين نتنياهو: "إن فيلادلفيا هو أنبوب الأوكسيجين لحماس ويجب قطعه لقد خضت ثلاثة حروب قضينا فيها على كثير من أعدائنا، لكن لم نحظَ بدعم دولي لإعادة احتلال غزة وعندما دخلنا محور فيلادلفيا شعرنا بتغيير لصالحنا ما أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات".



نتنياهو أشار إلى الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها خصوصاً من وزير الحرب يوآف غالانت بالقول أنه لن يقبل بأية تنازلات زاعما أن كيان الاحتلال قريب من تدمير حماس.

وعقب مؤتمر نتنياهو، خرجت تصريحات مضادّة من أقطاب السياسة الإسرائيلية؛ إذ قال الوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس من العجيب أن من كان يخشى الدخول في عملية برية في غزة يشرح اليوم أهمية محور واحد لم يكن يريد الدخول إليه.



بدوره أكد زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن محور فيلادلفيا لا يزعج نتنياهو بل ما يزعجه محور بن غفير-سموتريتش. فيما رأت هيئة عائلات الأسرى أن خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب والتلفيق وانه اختار التخلي عن أبنائهم.



وفي واشنطن اتهم الرئيس جو بايدن نتنياهو، بعدم فعل ما يكفي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.



وقال جو بايدن: "لا نزال نواصل مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى ونتفاوض مع فريق نتنياهو وليس معه هو. إضافة إلى زملائي من قطر ومصر".



إلى ذلك حمل الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة نتنياهو وجيش الاحتلال مسئولية مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لمصالح ضيقة علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف المباشر.



وبثت القسام شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد فيه نتنياهو بإنجاز صفقة التبادل وتطالب الإسرائيليين بالتظاهر مؤكدة أن كل ما حدث كان بسبب فشل دولة الاحتلال.