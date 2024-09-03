قائد القوات البرية بجيش الاحتلال يستقيل من منصبه

العالم - الاحتلال

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي أعلن أن قائد القوات البرية استقال من منصبه لأسباب شخصية".

كما أكد موقع "والاه" العبري وقوع "زلزال في هيئة الأركان" واضاف ان قائد ذراع البر اللواء تمير يدعي الذي يعتبر مرشحاً ليكون نائب رئيس الأركان المقبل سيغادر منصبه بعد عدة أسابيع لـ"أسباب شخصية".

وأشار جيش الاحتلال إلى موافقة هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش، ويوآف جالانت وزير الحرب الصهيوني على طلب "يدعي"، مضيفا إلى أنه سيكون في إجازة مؤقتة في الوقت الحالي، فيما ولم يتضح على الفور من سيحل محله، إذ شغل المسؤول المستقيل المنصب لمدة 3 سنوات، بحسب الموقع العبري.

يُذكر أنّ موقع "واللا" العبري، كان قد أشار منذ أيّام إلى أنّ "بعد نحو 11 شهرًا من اندلاع الحرب، شهد الجناح الاستخباراتي -الّذي تمّ تصنيفه كأحد المسؤولين الرّئيسيّين عن فشل 7 تشرين الأوّل الماضي- ثورة أخرى. إذ يبدو أنّ قائد الوحدة 8200، أكبر وحدة لجمع المعلومات في "الجيش الإسرائيلي"، العميد يوسي شاريئيل، ينوي الإعلان عن انتهاء مهامه في الأسابيع المقبلة".