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مجلس مستوطنات في الضفة الغربية يدعو المستوطنين الخروج الليلة الثلاثاء إلى التقاطعات للمطالبة بإعادة الأمن في يهودا والسامرة أي الضفة الغربية وفق تسميتهم

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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