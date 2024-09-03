موقع بريطاني يفضح الغرب وأميركا ويكشف المستور في البحر الأحمر

العالم - خاص بالعالم

ونشر موقع 'انهيرد' البريطاني تقريرا يقول فيه إن اليمنيين أصبحوا يحكمون البحر الأحمر، وإن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء أصبح أقوى، مع فشل الولايات المتحدة والغرب في رفعه، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الافتقار إلى الإرادة، بل في العجز الأمريكي والغربي عن فعل أي شيء، والحرج من الاعتراف بهذا العجز هو سبب عدم وجود تغطية إعلامية واسعة لما يجري في البحر الأحمر.

من الواضح هذه المرة، أن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا تفعل. ففي ديسمبر من العام الماضي، أطلقت البحرية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية لأول مرة عملية حارس الرخاء التي كان من المفترض أن تحمي حركة الشحن ضد ضربات الصواريخ، وفي يناير عندما بدأت هذه المهمة تتعثر، أطلقت عملية بوسيدون آرتشر المصممة لقصف القوات اليمنية وإخضاعهم وردعهم عن شن المزيد من الهجمات على التجارة، ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال إلى حد كبير، وخسرت الولايات المتحدة عدة طائرات بدون طيار باهظة الثمن من طراز MQ9 بسبب الصواريخ اليمنية المضادة للطائرات.

يصرح الموقع أن المسألة ليست أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة، وتلعب بالقفازات، فقد حاولت بأفضل ما في وسعها تحديد واستهداف أسلحة القوات اليمنية ومواقع الإطلاق داخل اليمن بدقة، لكن هناك مشكلة واحدة فقط هي أنها لا تستطيع ذلك. هذا هو السبب وراء الصمت الذي تقابل به الولايات المتحدة هزيمة البحر الأحمر، الواقع أن عصر الهيمنة الغربية قد انتهى بالفعل.

