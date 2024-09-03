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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 اكتوبر إلى 40819 شهيدا و94291 اصابة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

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