الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد طفلة (16عاما) برصاص قوات الاحتلال في كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :