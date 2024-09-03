الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف التجهيزات التجسسية للإحتلال في موقع الجرداح

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :