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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي احتجاجا على نشره موضوعا يروج للمثلية

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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