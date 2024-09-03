الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام: الكمين الحق اصابات محققة في صفوف جنود الكيان

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :