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شهيد بقصف الإحتلال قرب منطقة المشروع شرقي مدينة رفح جنوب القطاع

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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