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مصادر فلسطينية: إصابة 5 صحفيين برصاص الإحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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