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اللواء احتياط يتسحاق بريك: استمرار الحرب خطر وجودي على "إسرائيل" وليس حماس

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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