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شهداء وإصابات بقصف طائرات الإحتلال كلية نماء شمالي مدينة غزة

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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