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الإيرانية 'هاجر صفر زاده' تفوز بفضية الألعاب البارالمبية في باريس

الإيرانية 'هاجر صفر زاده' تفوز بفضية الألعاب البارالمبية في باريس
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

فازت العداءة الإيرانية "هاجر صفر زاده" بالميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة T12 بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

العالمإيران

وحققت العداءة الإيرانية هاجر صفر زاده البالغة من العمر 25 عاما هذا اللقب التاريخي بزمن قدره 55.39 ونالت الميدالية الفضية.

بينما حصلت الكوبية آمارا دوراند على الميدالية الذهبية بزمن قدره 53.59، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكرانية أوكسانا بوتورشوك بزمن قدره 55.67.

وبهذه الميدالية سجلت صفرزاده إسمها بين صناع تاريخ الرياضة الإيرانية بحيث أنها أول امرأة إيرانية كفيفة تفوز بميدالية بارالمبية.

وعليه اكتسبت إيران إلى الآن 6 ميداليات ملونة في سباقات المضمار والميدان بدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

وفي مسابقات المضمار والميدان، سبق أن فاز أميرحسين علي بور بميدالية ذهبية عن فئة رمي ​​الأثقال، وقد فاز بالميدالية الفضية كلا من مهدي أولاد وظفر ذاكر عن فئة رمي الأثقال وبرستو حبيبي عن فئة رمي المطرقة، بينما حصد علي رضا مختاري الميدالية البرونزية في رمي الأثقال.

وبذلك بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم الخامس بدورة الالعاب البارلمبية، باريس 2024، 11 ميدالية ملونة؛ ذهبيتان و 6 فضيات و 3 برونزيات.

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