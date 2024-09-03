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حزب الله يستهدف تجهيزات موقعي الجرداح والراهب ‏التجسسية

حزب الله يستهدف تجهيزات موقعي الجرداح والراهب ‏التجسسية
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

العالم- لبنان

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

1 - استهداف موقع الجرداح:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 3-9-2024‏
‏29 صفر 1446 هـ

2 - استهداف موقع الراهب:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 3-9-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 3-9-2024‏
‏29 صفر 1446 هـ

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