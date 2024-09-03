الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: جريحان بغارة على بلدة مركبا اليوم و3 جرحى بغارة مساء امس

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :