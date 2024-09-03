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شاهد.. كيان الاحتلال يدخل نفقا خطيرا!

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

المقاومة تستنزف الكيان الإسرائيلي على عدة جبهات، حيث يعاني جيش الاحتلال من الإنهاك والتعب، بينما يواجه الرعب في الضفة الغربية، ومقاومة غزة، وجبهة إسناد حزب الله القوية.

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بعد ما يقارب الـ11 شهرًا من العدوان المتواصل على غزة والجبهات الأخرى المساندة لها، يظهر استنزاف واضح على كيان الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات: السياسي، الأمني، العسكري، والاقتصادي. جيش الاحتلال منهك وجنوده متعبون، والضفة الغربية تواجه العدوان برعب المخيمات، بينما تقاوم غزة بعناد، وحزب الله يساند بقوة.

حالة الاستنزاف التي يعيشها كيان الاحتلال جاءت نتيجة فشله في تحقيق أي من أهدافه في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة. استطاعت المقاومة أن تدخل الكيان في هذا النفق الخطير من الاستنزاف، ولا عودة منه إلا بوقف العدوان.

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