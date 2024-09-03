الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوجه رسالة للمؤتمر الدولي التاسع للمجاهدين بالخارج

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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