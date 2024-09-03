الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: سياسة ايران تتمثل بالدعم والإسناد الكاملين لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني

الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :